Військовий США загинув у результаті атаки в Афганістані

Також двоє військових постраждали. Їх стан оцінюється як стабільний, їм надають медичну допомогу.

Інцидент буде розслідуваний, ім’я загиблого військового не називається доти, поки не одержать повідомлення його родичі.

“Внутрішні” атаки — це тип атак коли солдатів Коаліції атакують таліби переодягнені в афганських військовослужбовців, поліцейських або діючі військовослужбовці завербовані талібами. Також таліби цілеспрямовано направляють своїх прихильників на службу до силових структур для подальшого здійснення диверсій.

Нагадаємо, черговій доповіді про ситуацію в Афганістані, який Пентагон зобов’язаний раз на півроку направляти в Конгрес США, оприлюдненій 3 липня, зазначається, що Сполучені Штати не припинять здійснювати військовий тиск на талібів, намагаючись змусити їх сісти за стіл переговорів з урядом в Кабулі.