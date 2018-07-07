Военный США погиб в результате атаки в Афганистане
Киев • УНН
Военнослужащий из США погиб в Афганистане в результате "внутренней атаки". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление миссии НАТО "Решительная поддержка", информирует УНН.
Также двое военных пострадали. Их состояние оценивается как стабильное, им оказывается медицинская помощь.
Инцидент будет расследован, имя погибшего военного не называется, пока не получат сообщение его родственники.
“Внутренние” атаки — это тип атак когда солдат коалиции атакуют талибы переодетые в афганских военнослужащих, полицейских или действующие военнослужащие завербованные талибами. Также талибы целенаправленно направляют своих сторонников на службу в силовые структуры для дальнейшего совершения диверсий.
Напомним, очередном докладе о ситуации в Афганистане, Пентагон обязан раз в полгода направлять в Конгресс США, обнародованном 3 июля, отмечается, что Соединенные Штаты не прекратят осуществлять военное давление на талибов, пытаясь заставить их сесть за стол переговоров с правительством в Кабуле.