Военный США погиб в результате атаки в Афганистане

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 66121 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129438 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136598 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172526 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154324 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141817 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130535 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183890 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118361 просмотра

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Военный США погиб в результате атаки в Афганистане

Военный США погиб в результате атаки в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 11981 просмотра

Военнослужащий из США погиб в Афганистане в результате "внутренней атаки". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление миссии НАТО "Решительная поддержка", информирует УНН.

Также двое военных пострадали. Их состояние оценивается как стабильное, им оказывается медицинская помощь.

Инцидент будет расследован, имя погибшего военного не называется, пока не получат сообщение его родственники.

“Внутренние” атаки — это тип атак когда солдат коалиции атакуют талибы переодетые в афганских военнослужащих, полицейских или действующие военнослужащие завербованные талибами. Также талибы целенаправленно направляют своих сторонников на службу в силовые структуры для дальнейшего совершения диверсий.

Напомним, очередном докладе о ситуации в Афганистане, Пентагон обязан раз в полгода направлять в Конгресс США, обнародованном 3 июля, отмечается, что Соединенные Штаты не прекратят осуществлять военное давление на талибов, пытаясь заставить их сесть за стол переговоров с правительством в Кабуле.

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