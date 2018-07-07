Военный США погиб в результате атаки в Афганистане

Также двое военных пострадали. Их состояние оценивается как стабильное, им оказывается медицинская помощь.

Инцидент будет расследован, имя погибшего военного не называется, пока не получат сообщение его родственники.

“Внутренние” атаки — это тип атак когда солдат коалиции атакуют талибы переодетые в афганских военнослужащих, полицейских или действующие военнослужащие завербованные талибами. Также талибы целенаправленно направляют своих сторонников на службу в силовые структуры для дальнейшего совершения диверсий.

Напомним, очередном докладе о ситуации в Афганистане, Пентагон обязан раз в полгода направлять в Конгресс США, обнародованном 3 июля, отмечается, что Соединенные Штаты не прекратят осуществлять военное давление на талибов, пытаясь заставить их сесть за стол переговоров с правительством в Кабуле.