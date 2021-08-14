Військовий парад до Дня Незалежності: в МВС показали, як проходять тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У столиці продовжуються тренування гвардійців до параду військ з нагоди Дня Незалежності України. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило світлини з репетицій, повідомляє УНН.
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Сьогодні у столиці триває тренування парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Цього року у військовому параді візьмуть участь більше 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Вже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.
У Нацгвардії повідомили, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть одразу 4 “коробки”: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону “Почесна Варта”, кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної Академії та зведений оркестр.