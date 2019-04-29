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Військові витрати Росії продовжують скорочуватися і знизилися на 3,5% в 2018 році

Військові витрати Росії продовжують скорочуватися і знизилися на 3,5% в 2018 році

Київ • УНН

 • 7283 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У 2018 році військові витрати Росії продовжили зменшуватися і знизилися на 3,5%. Про це повідомляє УНН з посиланням на доповідь Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (СІПРІ).

Військові витрати Росії знижуються другий рік поспіль, а оборонний бюджет склав 61,4 млрд дол., в результаті чого країна розташувалася на шостому рядку в світовому рейтингу.

РФ вперше з 2006 року не з'явилася в п'ятірці держав, що витрачають більше всіх на оборонні потреби.

За даними СІПРІ, здійснюючи програму військової модернізації, в період з 2010-го по 2015 рік Росія нарощувала оборонний бюджет на 4,9-16% щорічно. Починаючи з 2016 року військові витрати стали скорочуватися, проте разове погашення в тому ж році держборгу перед компаніями ВПК збільшило витрати на 7,2%, пояснюється в доповіді. Якби не ці виплати, то російський військовий бюджет скоротився б на 11%. Ця обставина також пояснює значну частину його зниження в 2017 році - на 19%.

У 2018 році військові витрати РФ продовжили зменшуватися і знизилися на 3,5%, хоча в абсолютних цифрах їх обсяг був на 27% вище, ніж в 2009 році. Як вказується в дослідженні, цей показник залишається найвищим в Східній Європі: в минулому році на російський військовий бюджет припали 88% сукупних субрегіональних витрат на армію.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки з 2014 року виділили Україні більше 1,3 млрд доларів на зміцнення обороноздатності і поліпшення взаємодії з НАТО.

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