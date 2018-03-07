Військові США випробували у Чорному морі бойову електроніку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Чорному морі військово-морські сили США випробували пристрій "Блок II" з системи радіоелектронного обладнання AN/SLQ-32V6, передає УНН із посиланням на The Drive.
За інформацією видання, пристрій є базою для створення “Блоку III”, що, як зазначено у повідомленні, стане “кулаками” корабля.
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Обладнання розміщено на борту есмінця типу “Арлі Берк” USS Carney (DDG-64).
Як повідомляв УНН, американський ракетний есмінець USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря і приєднався до есмінця Ross для проведення морських операцій безпеки.