Военные США испытали в Черном море боевую электронику
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Черном море военно-морские силы США испытали устройство "Блок II" из системы радиоэлектронного оборудования AN/SLQ-32V6, передает УНН со ссылкой на The Drive.
По информации издания, устройство является базой для создания "Блока III", что, как отмечается в сообщении, станет "кулаками" корабля.
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Оборудование размещено на борту эсминца типа "Арли Берк" USS Carney (DDG-64).
Как сообщал УНН, американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря и присоединился к эсминцу Ross для проведения морских операций безопасности.