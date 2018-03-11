Військові помилково вбили 9 мирних жителів у ході операції проти повстанців на території Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Ефіопії військові помилково вбили дев'ять мирних жителів і поранили дванадцять в ході операції проти повстанців. Про це повідомляє УНН з посиланням на News Africa.
“Інцидент стався в суботу в населеному пункті Мояле на кордоні з Кенією. Військовослужбовці в ході операції проти повстанців „Фронту звільнення оромо“ помилково вбили дев’ять мирних жителів і поранили 12”, — вказано у повідомленні.
Полковник та п’ятеро солдатів були роззброєні і заарештовані в очікуванні розслідування щодо інциденту.
У всьому місті вимкнено електрику. Місцеві жителі тікають в Кенію.
Як повідомляв УНН, Держсекретар США Рекс Тіллерсон починає у вівторок свій перший візит до Африки. У рамках африканського турне 6-13 березня глава американської дипломатії відвідає Чад, Джібуті, Ефіопію, Кенію і Нігерію, де зустрінеться з лідерами зазначених країн.