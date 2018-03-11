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Військові помилково вбили 9 мирних жителів у ході операції проти повстанців на території Ефіопії

Військові помилково вбили 9 мирних жителів у ході операції проти повстанців на території Ефіопії

Київ • УНН

 • 15828 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. В Ефіопії військові помилково вбили дев'ять мирних жителів і поранили дванадцять в ході операції проти повстанців.  Про це повідомляє УНН з посиланням на News Africa.

“Інцидент стався в суботу в населеному пункті Мояле на кордоні з Кенією. Військовослужбовці в ході операції проти повстанців „Фронту звільнення оромо“ помилково вбили дев’ять мирних жителів і поранили 12”, — вказано у повідомленні.

Полковник та п’ятеро солдатів були роззброєні і заарештовані в очікуванні розслідування щодо інциденту.

У всьому місті вимкнено електрику. Місцеві жителі тікають в Кенію.

Як повідомляв УНН, Держсекретар США Рекс Тіллерсон починає у вівторок свій перший візит до Африки. У рамках африканського турне 6-13 березня глава американської дипломатії відвідає Чад, Джібуті, Ефіопію, Кенію і Нігерію, де зустрінеться з лідерами зазначених країн.

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