Военные по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции против повстанцев на территории Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили двенадцать в ходе операции против повстанцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Africa.
“Инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие в ходе операции против повстанцев „Фронта освобождения оромо“ по ошибке убили девять мирных жителей и ранили 12”, — указано в сообщении.
Полковник и пятеро солдат были разоружены и арестованы в ожидании расследование инцидента.
Во всем городе отключено электричество. Местные жители бегут в Кению.
Как сообщал УНН, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает во вторник свой первый визит в Африку. В рамках африканского турне 6-13 марта глава американской дипломатии посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию, где встретится с лидерами указанных стран.