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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50792 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61476 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64687 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 103873 просмотра

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Военные по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции против повстанцев на территории Эфиопии

Военные по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции против повстанцев на территории Эфиопии

Киев  •  УНН

 • 15828 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили двенадцать в ходе операции против повстанцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Africa.

“Инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие в ходе операции против повстанцев „Фронта освобождения оромо“ по ошибке убили девять мирных жителей и ранили 12”, — указано в сообщении.

Полковник и пятеро солдат были разоружены и арестованы в ожидании расследование инцидента.

Во всем городе отключено электричество. Местные жители бегут в Кению.

Как сообщал УНН, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает во вторник свой первый визит в Африку. В рамках африканского турне 6-13 марта глава американской дипломатии посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию, где встретится с лидерами указанных стран.

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