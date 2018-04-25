Війська Асада захопили повстанський анклав біля Дамаску
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сирійські урядові війська захопили анклав на північному-сході від Дамаску: місто Каламун знаходиться за 40 км від сирійської столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Відповідно до угоди, яка була досягнута минулої п’ятниці, було завершено евакуацію 3,7 тисяч повстанців і їх сімей. Евакуйовані направляються в райони Ідлібу і Джераблусу, які і досі знаходяться під контролем повстанців. Сирійські урядові сили почали заходити в район Каламуна і навколишніх сіл.
Як повідомляв УНН, сирійська армія встановила повний контроль над містом Дума, яке перебувало під контролем угруповання "Джейш аль-Іслам", тепер урядові сили контролюють всю Східну Гуту.