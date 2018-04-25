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Войска Асада захватили повстанческий анклав возле Дамаска

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сирийские правительственные войска захватили анклав на северо-востоке от Дамаска: город Каламун находится в 40 км от сирийской столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Войска Асада захватили повстанческий анклав возле Дамаска

В соответствии с соглашением, которое было достигнуто в прошлую пятницу, было завершено эвакуацию 3700 повстанцев и их семей. Эвакуированные направляются в районы Идлиб и Джераблусу, которые до сих пор находятся под контролем повстанцев. Сирийские правительственные силы начали заходить в район Каламун и окружающие села.

Как сообщал УНН, сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, который находился под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту.

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