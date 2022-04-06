Окупанти обурені: російські генерали роздають нагороди своїм родичам – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські генерали перетворили війну на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам. Про це свідчать нові розмови окупантів, які вдалося перехопити Службі безпеки України, інформує УНН.
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"Телевидение приезжало сюда. Генералы приехали, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте тут сутки, бл*", – розповідає окупант.
Він скаржиться, що генерали дають нагороди за війну в Україні "по блату". Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу".
Ще один "нагороджений" на другий день війни втік додому. Та це не завадило йому отримати "героя россии", і тепер про нього пишуть усі росЗМІ.
"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в россии пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает…" – каже окупант.
Як зазначили в СБУ, обурений рашист не чув попередніх перехоплень, де інші окупанти вже усвідомили, що керівництво не переймається, виживуть вони чи ні.
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