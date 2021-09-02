Вивів майже пів мільярда гривень: колишньому керівнику банку загрожує до 15 років ув'язнення

Деталі

За даними слідства, керівник банку за попередньою змовою зі службовими особами фінустанови упродовж 2014 року розтратив 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання. Згодом частину коштів (174,5 млн грн) він легалізував, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

До суду надіслали обвинувальний акт щодо екскерівника банку за розтрачання коштів установи та їхню легалізацію за такими статтями КК України:



ч. 5 ст. 191 (загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна);



ч. 3 ст. 209 (загрожує позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна).



Досудове розслідування проводили працівники Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Нагадаємо

Навесні цього року на Дніпропетровщині чотири керівники комерційного банку розтратили 86 млн гривень.