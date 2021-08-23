Віцеспікер Ради федерації Росії стверджує, що його не пустили в Україну на братську могилу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У селі Хімужовка Зміївського району Харківської області на братській могилі встановили ще дві меморіальні плити, присвячені героям Другої світової війни. На урочистості не пустили віцеспікера Ради федерації Росії Костянтина Косачова, як він стверджує у Facebook, пише УНН.
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“Ще 6 серпня наші дипломати попросили, як треба, українську владу. При цьому особливо наголосили, що моя поїздка буде виключно приватною та гуманітарною — лише відвідування братської могили дідуся. Відповідь надійшла 17 серпня, вона містить грубу відмову з посиланням на безстрокову заборону в ’ їзду в Україну (яку я, до речі, не знав)”, — пише Костянтин Косачов.
За його словами, МЗС України пропонує скасувати згадану заборону за умов "припинення російської агресії", "деокупації Криму, Севастополя та Півдня-Сходу", а також "відшкодування втрат".
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