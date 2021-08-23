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17 березня, 19:38 • 107987 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 148879 перегляди

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17 березня, 12:39 • 169552 перегляди

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17 березня, 09:17 • 186605 перегляди

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17 березня, 05:23 • 160056 перегляди

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Віцеспікер Ради федерації Росії стверджує, що його не пустили в Україну на братську могилу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У селі Хімужовка Зміївського району Харківської області на братській могилі встановили ще дві меморіальні плити, присвячені героям Другої світової війни. На урочистості не пустили віцеспікера Ради федерації Росії Костянтина Косачова, як він стверджує у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Ще 6 серпня наші дипломати попросили, як треба, українську владу. При цьому особливо наголосили, що моя поїздка буде виключно приватною та гуманітарною — лише відвідування братської могили дідуся. Відповідь надійшла 17 серпня, вона містить грубу відмову з посиланням на безстрокову заборону в ’ їзду в Україну (яку я, до речі, не знав)”, — пише Костянтин Косачов.

За його словами, МЗС України пропонує скасувати згадану заборону за умов "припинення російської агресії", "деокупації Криму, Севастополя та Півдня-Сходу", а також "відшкодування втрат".

Нагадаємо

Прикордонники не пропустили в Україну російську акторку озвучування та дубляжу через незаконне перебування на території тимчасово окупованого Криму.

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