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Віце-президент США у Польщі: європейські партнери повинні більше допомогати Україні

Віце-президент США у Польщі: європейські партнери повинні більше допомогати Україні

Київ • УНН

 • 9507 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив під час візиту у Польщу, що європейські партнери повинні більш активно брати участь в наданні допомоги Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал TVN24.

Віце-президент США послався на розмову з президентом України Володимиром Зеленським, відбулася в неділю у Варшаві. Він заявив, що “особливо після російської агресії на сході України Сполучені Штати були і будуть залишатися на боці України”.

“Ми будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України”, — заявив він. Торкаючись американської допомоги Україні, Пенс сказав, що президент Трамп “хоче, щоб ці гроші були спрямовані на інвестиції, які сприятимуть безпеці і стабільності України, і цього очікує американський народ”.

“Ми також докладно розповіли про те, що інші країни, європейські країни, роблять для України. Справа в тому, що Сполучені Штати є найбільшим донором допомоги Україні. Ми пишаємося цим, але ми вважаємо, що настав час і нашим європейським партнерам внести свій вклад в ці інвестиції і підтримати український народ в захисті свого територіального суверенітету”, — додав він.

“Я запевнив його (Зеленського — ред.), що американський народ підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, і закликав його співпрацювати з нами, залучати наших європейських партнерів до більш широкої співпраці з Україною, і сказав йому, що доповім президенту Трампу про прогрес, досягнутому українською владою в боротьбі з корупцією”, — сказав він.

Як писав УНН, Президент запросив Польщу долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.

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