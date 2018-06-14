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Віце-президент Facebook звільнився після скандалу з даними користувачів

Віце-президент Facebook звільнився після скандалу з даними користувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Віце-президент зі суспільних комунікацій американської компанії Facebook Елліот Шрейдж у четвер оголосив про свою відставку. Він курирував заходи, які приймала компанія в останні місяці на тлі скандалу навколо передачі стороннім організаціям персональних даних користувачів однойменної найбільшої соціальної мережі в світі, предає УНН зпосиланням на Facebook-сторніку Шрейджа.

“Після понад 10 років в Facebook я вирішив, що настала пора відкрити нову главу в моєму житті. Керувати політикою і комунікаціями у технологічній компанії, що дуже стрімко розвивається, дарувало мені справжнє задоволення. Ця робота, однак, інтенсивна і не залишає часу для чогось ще”, — зазначив Шрейдж в своєму блозі.

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За його словами, глава компанії Марк Цукерберг запропонував йому почекати із відходом з Facebook на час передачі справ своєму наступнику. Останній ще не вибраний. Шрейдж погодився надалі виконувати функції радника при керівництві компанії.

Нагадаємо, в березні поточного року компанія Facebook опинилася в центрі гучного скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі. Пізніше Facebook повідомив про витік даних майже 90 млн користувачів. Інформація була використана для розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

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