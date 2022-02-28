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Віце-прем’єрка Ірина Верещук: бліцкриг Путіна зірвано

Віце-прем’єрка Ірина Верещук: бліцкриг Путіна зірвано

Київ • УНН

 • 118213 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна зламала плани Росії на бліцкриг. Про це в ефірі телемарафона заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

“Ми зламали плани Путіна, ми не дали йому зробити бліцкриг.

Наш Президент не послухався міжнародних партнерів, погроз Путіна і залишився у Києві. Ми, український народ, залишилися в столиці, аби підтримати Армію та Президента”, — сказала вона.

Путін дуже розраховував на те, що влада залишить столицю, продовжила Верещук.

“Вони хотіли, щоб центральна влада залишила Київ, щоб люди розчарувалися. А відбувається абсолютно протилежне. Всі на місцях, спротив наростає.

Вчора командувач оголосив про 100 тисяч людей, які записалися до резервістів та теороборони. І їх кількість постійно зростає”, — каже міністр.

В Україні Путін безсилий, він точно програє, переконана Верещук.

“Нам залишилося почекати недовго. Капітуляція Путіна буде комплексною. Це будуть і санкції, і допомога від Заходу. І, звичайно найбільший вклад внесе український народ і українська армія разом із Президентом”, — підкреслила вона.

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