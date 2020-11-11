Віце-прем'єр Уруський своїми заявами заграє з Зеленським, щоб втриматися на посаді - політолог

“Не виключаю, що Уруський, як і багато інших міністрів, озвучує такі ідеї з розрахунку на подальшу політичну кар’єру. Тобто намагається засвітитися якомога яскравіше на меседжах, які можуть подобатися українцям і Президенту. Багато міністрів вкладатимуть багато зусиль у власний піар на тлі заяв Зеленського про розпуск Ради”, - впевнений він.

Воля зазначає, що займатися анонсованою розробкою подібних ракетних носіїв в Україні надалі можливо виключно за допомогою іноземних приватних інвестицій. Але віце-прем’єр-міністр так і не назвав потенційних інвесторів, які готові й здатні спонсорувати цей задум.

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“Поки що виглядає так, що міністр Уруський — активний у медійному плані, у нього дуже багато ідей, що можна робити, і, певною мірою, ці ідеї можна розглядати виключно як загравання з українцями”, — вважає політолог.

За словами експерта, вся діяльність віце-прем’єра на посаді більше схожа на політичну кампанію, аніж на реальні плани формувати й розвивати державну політику стратегічних галузей промисловості.

“Подібні заяви Уруського виглядають як політична компанія, націлена на політичні проекти, а не на реальні ідеї та дії”, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що ракетний носій легкого класу, який обіцяв створити віце-премєр-міністр Уруський, існує в Україні ще з 1972 року.