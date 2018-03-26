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Віце-прем'єр України розповіла про статус країни-аспіранта НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Статус країни-аспіранта означає, що Україна поставила за мету вступити у НАТО, і Альянс визнав це прагнення. Про це під час прес-брифінгу сказала віце-прем‘єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

“З точки зору безпеки і оборони у нас є стратегічний бюлетень. Єдине, я додала б туди гендерного компоненту і забезпечення рівності прав чоловіків та жінок і в секторі безпеки і оборони — ми зараз про це ведемо мову з нашими колегами з силових міністерств. В принципі, всі головні засади, на яких функціонує Міноборони, Генштаби в країнах НАТО — в них закладений стратегічний бюлетень, і всі ці принципи, якщо реалізовані — вони мають дати воєнну організацію, сумісну з країнами-членами альянсу”, — розповіла вона.

За її словами, Альянс визнав, що Україна має намір вступити в НАТО.

“Що стосується визнання того, що ми всередині України змінили свою стратегічну ціль — ми для себе визначили, що маємо за стратегічну мету членство в НАТО. Це було відображено на веб-сторінці альянсу. Тобто Альянс визнав, що Україна має намір і бажання, ціль вступити в НАТО”, — зазначила віце-прем’єр.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко найближчим часом ініціюватиме зміни в Конституцію щодо прагнення в НАТО.

Нагадаємо, 10 березня Україна отримала від НАТО статус країни-аспіранта.

Українські Національні Новини

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