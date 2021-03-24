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Віцепрем'єр РФ заявив, що США розриватимуть контракти з Москвою через санкції

Київ • УНН

 • 17540 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. США будуть розривати контракти з Росією в сфері високих технологій в односторонньому порядку. Таку думку журналістам висловив віцепрем’єр РФ Юрій Борісов, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Цитата

“Ті, які вони захочуть, — розірвуть. Там же (в новому списку санкцій) написано — в області високотехнологічної продукції. Під неї можна підвести все що завгодно, в односторонньому порядку,... я думаю, вони і попереджати не будуть, будуть в односторонньому порядку це все робити”, — сказав він.

Контекст

В кінці минулого року агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що вашингтонська адміністрація готова оголосити про зв’язки 89 китайських і 28 російських компаній, в тому числі які працюють в аерокосмічній сфері, з озброєними силами їхніх країн. Включення до цього переліку не дозволить цим фірмам купувати широкий спектр американських товарів і технологій. У перелік російських організацій входить науково-виробнича корпорація “Іркут”, яка є розробником російських близько- і середньомагістральних вузькофюзеляжних пасажирських літаків МС-21. Джерела агентства допускають, що списки можуть бути згодом розширені.

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