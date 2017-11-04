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Віце-прем'єр пов'язала "план Маршалла" з ростом ВВП України щорічно на 6-8%

Віце-прем'єр пов'язала "план Маршалла" з ростом ВВП України щорічно на 6-8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. "План Маршалла" для України презентуватимуть у литовському сеймі для послів США, Канади, Японії та країн ЄС 6 листопада і завдяки ньому ВВП в Україні може щорічно зростати на 6-8%. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі "5 каналу", передає УНН.

І.Климпуш-Цинцадзе, яку цитує телеканал, заявила, що "якщо ініціативу Литви реалізують і залучать заплановані інвестиції, то в Україні ВВП може щорічно зростати на 6-8%".

"Ми мусимо розуміти, що це лише початок шляху для того, щоби цей план отримав реальну підтримку усіх партнерів або великої кількості партнерів, які би залучились до того інвестиційного плану в 5 мільярдів доларів чи євро щорічно на інвестиції для України, з якою пропозицією йде Литва", - сказала вона.

З її слів, "план Маршалла" для України вже отримав чіткі обриси для того, щоб стати реальністю.

"Безумовно, той факт, що Литва через свої зусилля і через дуже ретельну підготовку такого європейського плану для України, так званого "плану Маршалла", підготувала підґрунтя для того, щоби могти його презентувати і бути почутою іншими членами Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо", - додала віце-прем'єр.

"План отримав уже такі більш конкретизовані обриси зі структурою, з розумінням тих механізмів, які би мали бути засновані, з розумінням тих гравців, які би мали бути залучені для того, щоб план міг стати реальністю", - зауважила І.Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 6 листопада 2017 року в сеймі Литви відбудеться презентація "Нового європейського плану для України" ("плану Маршалла") для послів Канади, США, Японії та держав-членів ЄС.

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