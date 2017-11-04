Вице-премьер связала "план Маршалла" с ростом ВВП Украины ежегодно на 6-8%

И.Климпуш-Цинцадзе, которую цитирует телеканал, заявила, что "если инициативу Литвы реализует и привлекут запланированные инвестиции, то в Украине ВВП может ежегодно расти на 6-8%".

"Мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку всех партнеров или большого количества партнеров, которые бы присоединились к тому инвестиционному плану в 5 миллиардов долларов или евро ежегодно на инвестиции для Украины, с каким предложением идет Литва", - сказала она.

По ее словам, "план Маршалла" для Украины уже получил четкие очертания для того, чтобы стать реальностью.

"Безусловно, тот факт, что Литва через свои усилия и за очень тщательную подготовку такого европейского плана для Украины, так называемого "плана Маршалла", подготовила почву для того, чтобы иметь возможность его представить и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Это очень важно", - добавила вице-премьер.

"План получил уже такие более конкретизированы очертания со структурой, с пониманием тех механизмов, которые бы должны быть основаны, с пониманием тех игроков, которые бы должны быть привлечены для того, чтобы план мог стать реальностью", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 6 ноября 2017 года в сейме Литвы состоится презентация "Нового европейского плана для Украины" ( "плана Маршалла") для послов Канады, США, Японии и стран-членов ЕС.