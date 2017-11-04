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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 7945 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69150 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135252 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109332 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111580 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109296 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101813 просмотра

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Вице-премьер связала "план Маршалла" с ростом ВВП Украины ежегодно на 6-8%

Вице-премьер связала "план Маршалла" с ростом ВВП Украины ежегодно на 6-8%

Киев  •  УНН

 • 15486 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. "План Маршалла" для Украины представят в литовском сейме для послов США, Канады, Японии и стран ЕС 6 ноября и благодаря ему ВВП в Украине может ежегодно расти на 6-8%. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала", передает УНН.

И.Климпуш-Цинцадзе, которую цитирует телеканал, заявила, что "если инициативу Литвы реализует и привлекут запланированные инвестиции, то в Украине ВВП может ежегодно расти на 6-8%".

"Мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку всех партнеров или большого количества партнеров, которые бы присоединились к тому инвестиционному плану в 5 миллиардов долларов или евро ежегодно на инвестиции для Украины, с каким предложением идет Литва", - сказала она.

По ее словам, "план Маршалла" для Украины уже получил четкие очертания для того, чтобы стать реальностью.

"Безусловно, тот факт, что Литва через свои усилия и за очень тщательную подготовку такого европейского плана для Украины, так называемого "плана Маршалла", подготовила почву для того, чтобы иметь возможность его представить и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Это очень важно", - добавила вице-премьер.

"План получил уже такие более конкретизированы очертания со структурой, с пониманием тех механизмов, которые бы должны быть основаны, с пониманием тех игроков, которые бы должны быть привлечены для того, чтобы план мог стать реальностью", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 6 ноября 2017 года в сейме Литвы состоится презентация "Нового европейского плана для Украины" ( "плана Маршалла") для послов Канады, США, Японии и стран-членов ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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