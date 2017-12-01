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Віце-чемпіон України БК "Хімік" зазнав п'ятої поразки в Суперлізі

Київ • УНН

 • 15484 перегляди

КИЇВ. 2 грудня УНН. Віце-чемпіон України “Хімік” у виїзному матчі проти “Миколаєва” зазнав чергового фіаско в чемпіонаті України — Суперлізі Парі-Матч, інформує УНН з посиланням на сайт “Хіміка”.

Виграючи на початку поєдинку 10:2, южненці не змогли утримати стартовий спурт, і господарі вирівняли становище на майданчику. До середини матчу гра йшла на рівних, а під кінець другої чверті два дальніх влучання від Колтера і Еріенса дозволили “Хіміку” піти на велику перерву, маючи в активі 4 очки.

Однак, в третій чверті “Хімік” пропустив від господарів 24 очка, на що зумів відповісти лише 8 пунктами, які реалізував в останні три хвилини третьої десятихвилинки. У заключному епізоді повернути втрачені позиції южненцям не вдалося, провал в нападі в третій чверті коштував “Хіміку” перемоги в цій грі — 76:67.

Кращими за результативністю у господарів стали: Кушніров 20 очок + 11 підбирань, Онуфрієв 13, Носков 12. За “Хімік” 17 балів на рахунку Колтера, у Петрова 11, Мальчевський додав 9.

Зауважимо, що южненці мають лише 3 звитяги при 5 поразках в чемпіонаті та знаходяться у другій частині турнірної таблиці. Миколаївці мають нейтральний баланс перемог і програшів — 5:5.

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