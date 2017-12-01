Вице-чемпион Украины БК "Химик" потерпел пятое поражение в Суперлиге

Выигрывая в начале поединка 10: 2, южненцы не смогли удержать стартовый спурт, и хозяева выровняли положение на площадке. К середине матча игра шла на равных, а под конец второй четверти два дальних попадания от Колтера и Ериенса позволили “Химику” уйти на большой перерыв, имея в активе 4 очка.

Однако, в третьей четверти “Химик” пропустил от хозяев 24 очка, на что сумел ответить лишь 8 пунктами, которые реализовал в последние три минуты третьей десятиминутки. В заключительном эпизоде ​​вернуть утраченные позиции южненцам не удалось, провал в нападении в третьей четверти стоил “Химику” победы в этой игре — 76:67.

Лучшими по результативности у хозяев стали: Кушниров 20 очков + 11 подборов, Онуфриев 13, Носков 12. За “Химик” 17 баллов на счету Колтер, у Петрова 11, Мальчевский добавил 9.

Заметим, что южненцы имеют лишь 3 победы при 5 поражениях в чемпионате и находятся во второй части турнирной таблицы. Николаевцы имеют нейтральный баланс побед и проигрышей — 5: 5.