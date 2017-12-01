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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 16572 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 31445 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102655 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111309 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132397 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106974 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108494 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Вице-чемпион Украины БК "Химик" потерпел пятое поражение в Суперлиге

Вице-чемпион Украины БК "Химик" потерпел пятое поражение в Суперлиге

Киев  •  УНН

 • 15484 просмотра

КИЕВ. 2 декабря УНН. Вице-чемпион Украины “Химик” в выездном матче против “Николаева” потерпел очередное фиаско в чемпионате Украины — Суперлиге Пари-Матч, информирует УНН со ссылкой на сайт “Химика”.

Выигрывая в начале поединка 10: 2, южненцы не смогли удержать стартовый спурт, и хозяева выровняли положение на площадке. К середине матча игра шла на равных, а под конец второй четверти два дальних попадания от Колтера и Ериенса позволили “Химику” уйти на большой перерыв, имея в активе 4 очка.

Однако, в третьей четверти “Химик” пропустил от хозяев 24 очка, на что сумел ответить лишь 8 пунктами, которые реализовал в последние три минуты третьей десятиминутки. В заключительном эпизоде ​​вернуть утраченные позиции южненцам не удалось, провал в нападении в третьей четверти стоил “Химику” победы в этой игре — 76:67.

Лучшими по результативности у хозяев стали: Кушниров 20 очков + 11 подборов, Онуфриев 13, Носков 12. За “Химик” 17 баллов на счету Колтер, у Петрова 11, Мальчевский добавил 9.

Заметим, что южненцы имеют лишь 3 победы при 5 поражениях в чемпионате и находятся во второй части турнирной таблицы. Николаевцы имеют нейтральный баланс побед и проигрышей — 5: 5.

Украинские Национальные Новости

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