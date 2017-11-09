Витік хімічної речовини в Оксфорді: постраждали 7 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В британському місті Оксфорд сім поліцейських отруїлися хімічною речовиною, двоє з них були госпіталізовані до медичного закладу, передає УНН з посиланням на The Independent.
Поліція евакуювала мешканців з частини вулиці в Оксфорді через виявлення “потенційної хімічної небезпеки”.
За інформацією ЗМІ, постраждали сім правоохоронців та двоє з них отримали серйозне отруєння хімічною речовиною та були госпіталізовані до медичного закладу. Серед місцевих мешканців постраждалих немає.
Зазначається, що поліція Лондону вже заарештувала 34-річного чоловіка за підозрою у причетності до хімічної витіку.
Правоохоронні органи проводять розслідування з приводу цього інциденту, але, за попередньою інформацією, він не розглядається як акт тероризму.
Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва невідомі пошкодили хімічною речовиною фарбу на 15 автомобілях.