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Витік хімічної речовини в Оксфорді: постраждали 7 поліцейських

Витік хімічної речовини в Оксфорді: постраждали 7 поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В британському місті Оксфорд сім поліцейських отруїлися хімічною речовиною, двоє з них були госпіталізовані до медичного закладу, передає УНН з посиланням на The Independent.

Поліція евакуювала мешканців з частини вулиці в Оксфорді через виявлення “потенційної хімічної небезпеки”.

За інформацією ЗМІ, постраждали сім правоохоронців та двоє з них отримали серйозне отруєння хімічною речовиною та були госпіталізовані до медичного закладу. Серед місцевих мешканців постраждалих немає.

Зазначається, що поліція Лондону вже заарештувала 34-річного чоловіка за підозрою у причетності до хімічної витіку.

Правоохоронні органи проводять розслідування з приводу цього інциденту, але, за попередньою інформацією, він не розглядається як акт тероризму.

Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва невідомі пошкодили хімічною речовиною фарбу на 15 автомобілях. 

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