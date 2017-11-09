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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 22911 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 71819 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 77247 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95098 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97222 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Утечка химического вещества в Оксфорде: пострадали 7 полицейских

Утечка химического вещества в Оксфорде: пострадали 7 полицейских

Киев  •  УНН

 • 8290 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В британском городе Оксфорд семь полицейских отравились химическим веществом, двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Полиция эвакуировала жителей из части улицы в Оксфорде из-за обнаружения "потенциальной химической опасности".

По информации СМИ, пострадали семь стражей порядка и двое из них получили серьезное отравление химическим веществом и были госпитализированы в медицинское учреждение. Среди местных жителей пострадавших нет.

Отмечается, что полиция Лондона уже арестовала 34-летнего мужчину по подозрению в причастности к химической утечке.

Правоохранительные органы проводят расследование по поводу этого инцидента, но, по предварительной информации, он не рассматривается как акт терроризма.

Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева неизвестные повредили химическим веществом краску на 15 автомобилях.

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