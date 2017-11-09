Утечка химического вещества в Оксфорде: пострадали 7 полицейских

Полиция эвакуировала жителей из части улицы в Оксфорде из-за обнаружения "потенциальной химической опасности".

По информации СМИ, пострадали семь стражей порядка и двое из них получили серьезное отравление химическим веществом и были госпитализированы в медицинское учреждение. Среди местных жителей пострадавших нет.

Отмечается, что полиция Лондона уже арестовала 34-летнего мужчину по подозрению в причастности к химической утечке.

Правоохранительные органы проводят расследование по поводу этого инцидента, но, по предварительной информации, он не рассматривается как акт терроризма.

Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева неизвестные повредили химическим веществом краску на 15 автомобилях.