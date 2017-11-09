Утечка химического вещества в Оксфорде: пострадали 7 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В британском городе Оксфорд семь полицейских отравились химическим веществом, двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Полиция эвакуировала жителей из части улицы в Оксфорде из-за обнаружения "потенциальной химической опасности".
По информации СМИ, пострадали семь стражей порядка и двое из них получили серьезное отравление химическим веществом и были госпитализированы в медицинское учреждение. Среди местных жителей пострадавших нет.
Отмечается, что полиция Лондона уже арестовала 34-летнего мужчину по подозрению в причастности к химической утечке.
Правоохранительные органы проводят расследование по поводу этого инцидента, но, по предварительной информации, он не рассматривается как акт терроризма.
Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева неизвестные повредили химическим веществом краску на 15 автомобилях.