Висунули нову вимогу: для відкриття КПВВ на Донбасі бойовики хочуть "прямих контактів" з українськими санлікарями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Для відкриття КПВВ на Донбасі окупанти вимагають медичних контактів української сторони на рівні санітарних лікарів. Про це на своєму Facebook повідомляє представник окремих районів Донецької області в українській делегації на переговорах ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш, передає УНН.
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“На гуманітарній підгрупі "республіки" придумали новий привід не відкривати КПВВ. Дейнего з Никаноровою вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО і України "для вирішення проблеми коронавірусних обмежень". Це звучить дивно, оскільки ще в кінці року Україна зі свого боку зняла всі обмеження для в'їзду, пов'язані з COVID", - написав Гармаш.
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За словами Гармаша, українська сторона не вимагає від жителів ОРДЛО ніяких довідок про вакцинацію.
"Тому, незрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть вплинути на те, щоб ОРДЛО зняли такі обмеження зі свого боку. Просто зніміть їх також як ми, і все", - додав він.
Гармаш також заявив, що питання обміну полоненими залишається відкритим, оскільки бойовики "вимагають то процесуального очищення тих, кого ми їм вже передали, то взагалі прийняття закону про амністію".
“Хоча одне з іншим абсолютно не в'яжеться. Тобто, просто немає політичної волі зробити те, що Росія зобов'язалася виконати, підписавшись під Мінськом", - додав Гармаш.
Додамо
8 лютого відбулося засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи.
Повідомлялося, що Україна не давала письмових відповідей на документи представників окупаційної влади окремих районів Донецької та Луганської областей, а їхні заяви про те, що Київ зобов'язався дати письмові відповіді, не відповідають дійсності.