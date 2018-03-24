Виставка мавп у Маріуполі закінчилася бійкою та стріляниною
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 березня. УНН. На виставці диких тварин у Маріуполі сталася бійка із застосуванням зброї. Про це кореспонденту УНН повідомили організатори заходу.
За інформацією організаторів заходу, у четвер о 19:15 на виставці диких тварин у Маріуполі один з відвідувачів почав засовувати пальці у клітку з лемурами. Тварини не дуже зраділи незваному гостю, один з них вкусив чоловіка за палець.
“Чоловік, який був з компанією товаришів, почав провокувати тварин. Скоріше за все, він був напідпитку. У нас по залу розвішані інформаційні стенди: „Пальці до клітки не засовувати“, але відвідувач проігнорував заходи безпеки”, — розповів один з організаторів виставки.
На місце приїхала “швидка”, чоловіку надали необхідну допомогу. Але і після цього він не заспокоївся. Організаторам довелося викликати охорону. Їх приїзд ще більше обурив компанію чоловіків. Почався конфлікт, який закінчився бійкою та стріляниною.
У поліції УНН повідомили, під час сутички була застосована пневматична зброя.
“Одному з охоронців розбили голову, в іншого стріляли з пневматичної зброї”, — розповіли у прес-службі ГУ НП в Донецькій області.
Попередньо дії чоловіків кваліфіковано за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, прокуратура Києва оголосила підозру чотирьом чоловікам, які влаштували стрілянину у нічному клубі у центрі Києва.