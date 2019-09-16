Вишинський приїде до Києва на наступне судове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Керівник “РИА Новости Україна” Кирил Вишинський приїде до Києва на наступне судове засідання 6 листопада. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Вишинського Ігор Мокін.
"Звичайно (Вишинський - ред.) буде, на наступному засіданні обов’язково", - сказав Мокін, відповідаючи на питання, чи приїде Вишинський до Києва.
Також, він розповів, що сьогодні Подільський районний суд Києва переніс засідання у справі головного редактора “РИА Новости-Україна” Кирила Вишинського на 6 листопада через те, що суддя у відпустці.
Як повідомляв УНН, Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.
Нагадаємо, звільнення керівника “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського з-під варти відбулося в рамках підготовки до обміну “35 на 35”.