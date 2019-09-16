Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание 6 ноября. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин.
"Конечно (Вышинский - ред.) будет, на следующем заседании обязательно", - сказал Мокин, отвечая на вопрос, приедет ли Вышинский в Киев.
Также он рассказал, что сегодня Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 6 ноября из-за того, что судья в отпуске.
Как сообщал УНН, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.
Напомним, освобождение руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".