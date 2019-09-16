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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 77048 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113598 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105372 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112123 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120516 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148733 просмотра

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Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание

Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание

Киев  •  УНН

 • 24754 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание 6 ноября. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин.

"Конечно (Вышинский - ред.) будет, на следующем заседании обязательно", - сказал Мокин, отвечая на вопрос, приедет ли Вышинский в Киев.

Также он рассказал, что сегодня Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 6 ноября из-за того, что судья в отпуске.

Как сообщал УНН, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.

Напомним, освобождение руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".

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