Вищий спецсуд розпочав розгляд клопотання щодо підсудності у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розпочав розгляд клопотання захисту екс-президента України Віктора Януковича стосовно визначення суду, який розглядатиме клопотання ГПУ про заочне досудове розслідування у справі колишнього президента за підозрою у державній зраді. Про це повідомила головуюча суддя Лоліта Романець, передає кореспондент УНН.
У своєму клопотанні захист В.Януковича просить Вищий спецсуд передати справу за клопотанням ГПУ про спеціальне досудове розслідування стосовно екс-президента з Печерського райсуду Києва до іншого суду України. На думку захисту, з боку прокуратури чиниться тиск на Печерський райсуд столиці.
Під час засідання адвокат Віталій Сердюк надав суду документи з низкою доказів які, на його погляд, підтверджують, що Печерський суд не може слухати справу стосовно заочного досудового розслідування у справі В.Януковича.
Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін.
15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.