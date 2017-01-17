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Высший спецсуд начал рассмотрение ходатайства о подсудности по делу В.Януковича

Высший спецсуд начал рассмотрение ходатайства о подсудности по делу В.Януковича

Киев • УНН

 • 6980 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение ходатайства защиты экс-президента Украины Виктора Януковича относительно определения суда, который будет рассматривать ходатайство ГПУ о заочном досудебное расследование по делу бывшего президента по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила председательствующая судья Лолита Романец, передает корреспондент УНН.

В своем ходатайстве защита В.Януковича просит Высший спецсуд передать дело по ходатайству ГПУ о специальном досудебном расследовании в отношении экс-президента из Печерского райсуда Киева в другой суд Украины. По мнению защиты, со стороны прокуратуры оказывается давление на Печерский райсуд столицы.

Во время заседания адвокат Виталий Сердюк предоставил суду документы с рядом доказательств которые, на его взгляд, подтверждают, что Печерский суд не может слушать дело в отношении заочного досудебного расследования по делу В.Януковича.

Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.

15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и дал разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

28 ноября 2016 г. Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27., ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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