Вища рада правосуддя внесе подання про призначення трьох суддів

Повідомляється, що 12 листопада 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення внести Президентові України подання про призначення на посади до місцевих судів:

- Євгена Хайнацького – на посаду судді Печерського районного суду міста Києва;

- Олександра Наумова – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;

- Максима Ходаківського – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.

"Загалом ВРП ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення 442 суддів із запланованих до розгляду 467 рекомендацій кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів, із відборів 2012, 2013, 2017 років", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, рекомендацію про призначення Івасівки Андрія Петровича на посаду судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ВРП ухвалила залишити без розгляду.

Нагадаємо, із січня по вересень 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення 212 суддів.