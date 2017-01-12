Вища рада правосуддя приступить до призначення “суддів-п’ятирічок” безстроково за кілька тижнів - І.Бенедисюк

“Матеріали щодо близько 800 суддів, які передані для обрання у Вищу раду правосуддя, знаходяться на розгляді у членів Вищої ради правосуддя. Вони певним чином опрацьовуються. Я думаю, що перші рішення ми будемо очікувати тижнів за два”, — сказав І.Бенедисюк.

Він уточнив, що відповідно до нової процедури Вища рада правосуддя має за десять днів повідомляти про порядок денний і про запрошення на засідання.

Нагадаємо, Вища рада юстиції ухвалила рішення про реорганізацію у Вищу раду правосуддя.