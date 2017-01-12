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Вища рада правосуддя приступить до призначення “суддів-п’ятирічок” безстроково за кілька тижнів - І.Бенедисюк

Вища рада правосуддя приступить до призначення “суддів-п’ятирічок” безстроково за кілька тижнів - І.Бенедисюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Вища рада правосуддя за кілька тижнів приступить до призначення суддів, які були обранні на п’ятирічний термін, на безстроковий термін. Про це сьогодні сказав голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, передає кореспондент УНН.

“Матеріали щодо близько 800 суддів, які передані для обрання у Вищу раду правосуддя, знаходяться на розгляді у членів Вищої ради правосуддя. Вони певним чином опрацьовуються. Я думаю, що перші рішення ми будемо очікувати тижнів за два”, — сказав І.Бенедисюк.

Він уточнив, що відповідно до нової процедури Вища рада правосуддя має за десять днів повідомляти про порядок денний і про запрошення на засідання.

Нагадаємо, Вища рада юстиції ухвалила рішення про реорганізацію у Вищу раду правосуддя.

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