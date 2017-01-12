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Высший совет правосудия приступит к назначению "судей-пятилеток" бессрочно за несколько недель - И.Бенедисюк

Киев • УНН

 • 21251 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Высший совет правосудия за несколько недель приступит к назначению судей, которые были избраны на пятилетний срок, на бессрочный срок. Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, передает корреспондент УНН.

"Материалы по около 800 судей, которые переданы для избрания в Высший совет правосудия, находятся на рассмотрении у членов Высшего совета правосудия. Они определенным образом обрабатываются. Я думаю, что первые решения мы будем ожидать недели через две ", - сказал И.Бенедисюк.

Он уточнил, что согласно новой процедуры Высший совет правосудия должен за десять дней сообщать о повестке дня и о приглашении на заседание.

Напомним, Высший совет юстиции принял решение о реорганизации в Высший совет правосудия .

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