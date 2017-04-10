Вірус АЧС виявлено у диких кабанів на Одещині

Відповідно до інформації під час дослідження проб біоматеріалів, відібраних від 4 голів диких кабанів відстріляних для проведення моніторингу африканської чуми свиней в мисливських угіддях ТОВ МТ “Південь” Кармелюківського мисливського господарства Балтського району Одеської області, в одній пробі виявлено ДНК вірусу АЧС.

За даними таксації у вказаному мисливському господарстві нараховується близько 40 голів диких кабанів. В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Нагадаємо, на компенсації збитків від АЧС Одещина витратила близько 3 млн грн.

Як повідомляв УНН, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.