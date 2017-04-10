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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116099 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 18:02 • 174803 просмотра

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11 марта, 14:39 • 128082 просмотра

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11 марта, 14:12 • 123719 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116464 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Вирус АЧС обнаружен у диких кабанов в Одесской области

Вирус АЧС обнаружен у диких кабанов в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 5156 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 10 апреля. УНН. В ДНК диких кабанов в Одесской области обнаружили вирус африканской чумы свиней. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбе в Одесской области.

Согласно информации в ходе исследования проб биоматериалов, отобранных от 4 голов диких кабанов отстрелянных для проведения мониторинга африканской чумы свиней в охотничьих угодьях ООО МТ "Юг" Кармелюкивського охотничьего хозяйства Балтского района Одесской области, в одной пробе выявлено ДНК вируса АЧС.

По данным таксации в указанном охотничьем хозяйстве насчитывается около 40 голов диких кабанов. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, на компенсации убытков от АЧС Одесская потратила около 3 млн грн .

Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

 

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