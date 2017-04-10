Вирус АЧС обнаружен у диких кабанов в Одесской области

Согласно информации в ходе исследования проб биоматериалов, отобранных от 4 голов диких кабанов отстрелянных для проведения мониторинга африканской чумы свиней в охотничьих угодьях ООО МТ "Юг" Кармелюкивського охотничьего хозяйства Балтского района Одесской области, в одной пробе выявлено ДНК вируса АЧС.

По данным таксации в указанном охотничьем хозяйстве насчитывается около 40 голов диких кабанов. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, на компенсации убытков от АЧС Одесская потратила около 3 млн грн .

Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.