Віртуальна зустріч Степанова з послами G7: деталі

"Під час віртуальної зустрічі посли G7 та міністр охорони здоров'я Степанов обговорили важливість продовження нашої спільної роботи у боротьбі з поточною пандемією COVID-19 в Україні та в усьому світі, а також важливість проведення важливих реформ у галузі охорони здоров’я країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше відбулась зустріч послів "Великої сімки" з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашком, на якій обговорили важливість реформування та модернізації економіки України.