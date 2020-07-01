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Віртуальна зустріч Степанова з послами G7: деталі

Віртуальна зустріч Степанова з послами G7: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Під час віртуальної зустрічі з міністром охорони здоров’я України Максимом Степановим посли "Великої сімки" обговорили реформування медичної галузі в Україні та боротьбу проти коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні дипломатів у Twitter, передає УНН.

"Під час віртуальної зустрічі посли G7 та міністр охорони здоров'я Степанов обговорили важливість продовження нашої спільної роботи у боротьбі з поточною пандемією COVID-19 в Україні та в усьому світі, а також важливість проведення важливих реформ у галузі охорони здоров’я країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше відбулась зустріч послів "Великої сімки" з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашком, на якій обговорили важливість реформування та модернізації економіки України.

Українські Національні Новини

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