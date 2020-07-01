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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124540 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 126080 просмотра

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Виртуальная встреча Степанова с послами G7: детали

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Во время виртуальной встречи с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым послы "Большой семерки" обсудили реформирование медицинской отрасли в Украине и борьбу против коронавируса. Об этом говорится в сообщении дипломатов в Twitter, передает УНН.

"Во время виртуальной встречи послы G7 и министр здравоохранения Степанов обсудили важность продолжения нашей совместной работы в борьбе с текущей пандемией COVID-19 в Украине и во всем мире, а также важность проведения важных реформ в области здравоохранения страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее состоялась встреча послов "Большой семерки" с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко, на которой обсудили важность реформирования и модернизации экономики Украины.

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