Вирощувач марихуани два роки переховувався від суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці арештували чоловіка, який вирощував і продавав марихуану, а щоб уникнути відповідальності за правопорушення, два роки переховувався від суду. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, передає УНН.
"Особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, протягом 2 років переховувалась від суду з метою уникнення покарання. Лише 23.04.2019 злочинця затримано у м. Дружківка Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі судовий розгляд триває. Зловмисник обвинувачується у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом вирощування та збуту особою небезпечного наркотичного засобу – канабісу, а також використання підроблених документів.
Нагадаємо, в Україні затримали очолювану поліцейським банду наркоторговців.