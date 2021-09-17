Виробники свинини збільшили ціни

Так, у січні вартість 1 кілограму свинини (свіжого чи охолодженого) була в середньому 62,8 грн, тоді як у серпні — 68,9 грн (+10%).

Також наростили ціни на продукт виробники яловичини — на 10,2%.

Окрім того, збільшили вартість продукту виробники ковбас напівкопчених (+5,8%), молока (+7,6%), масла вершкового (+7,1%).

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам в тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.