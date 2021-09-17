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Производители свинины увеличили цены

Производители свинины увеличили цены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. С начала года украинские производители свинины увеличили цены на 10%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе стоимость 1 килограмма свинины (свежего или охлажденного) была в среднем 62,8 грн, тогда как в августе — 68,9 грн (+10%).

Также нарастили цены на продукт производители говядины — на 10,2%.

Кроме того, увеличили стоимость продукта производители колбас полукопченых (+5,8%), молока (+7,6%), масла сливочного (+7,1%).

К слову

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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