Производители свинины увеличили цены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. С начала года украинские производители свинины увеличили цены на 10%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе стоимость 1 килограмма свинины (свежего или охлажденного) была в среднем 62,8 грн, тогда как в августе — 68,9 грн (+10%).
Также нарастили цены на продукт производители говядины — на 10,2%.
Кроме того, увеличили стоимость продукта производители колбас полукопченых (+5,8%), молока (+7,6%), масла сливочного (+7,1%).
К слову
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.