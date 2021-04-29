Вірменія заборонить продаж турецьких товарів у країні

Деталі

“Ми маємо намір продовжити термін заборони на ввезення в країну турецьких товарів, а також їхній продаж, оскільки деякими обхідними шляхами їх імпортують і продають”, — зазначив він, не уточнивши конкретний термін обмежень.

Шестимісячна заборона на ввезення турецьких товарів почала діяти в Вірменії в кінці грудня 2020 року. Відповідну постанову прийняв уряд республіки, обґрунтувавши рішення залученням Туреччини в нагірно-карабаський конфлікт. Влада Вірменії неодноразово заявляла, що Туреччина безпосередньо залучена в конфлікт в Нагірному Карабасі. На думку керівництва республіки, Анкара не тільки відправляла військових фахівців допомагати Азербайджану, а й перекидала в зону конфлікту найманців з підконтрольних їй сирійських угруповань.

Доповнення

Президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці. Крім того, під контроль Азербайджану повернуті Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони. Згідно даної заяви, азербайджанській стороні передаються частини Мартунінського, Мартакертського і Аскеранський район, місто Шуші і майже весь Гадрутський район, які в радянські роки були частиною Нагірно-Карабахської автономної області.