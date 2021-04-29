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Армения запретит продажу турецких товаров в стране

Армения запретит продажу турецких товаров в стране

Киев  •  УНН

 • 15195 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство Армении намерено продлить запрет на ввоз в страну турецких товаров, а также запретить их продажу. Об этом в четверг на брифинге заявил и.о. министра экономики Ваган Керобян, пишет УНН.

Детали

“Мы намерены продлить срок запрета на ввоз в страну турецких товаров, а также их продажу, поскольку некоторыми обходными путями их импортируют и продают”, — отметил он, не уточнив конкретный срок ограничений.

Шестимесячный запрет на ввоз турецких товаров начал действовать в Армении в конце декабря 2020 года. Соответствующее постановление приняло правительство республики, обосновав решение вовлечением Турции в нагорнокарабахский конфликт. Власти Армении неоднократно заявляли, что Турция напрямую вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению руководства республики, Анкара не только отправляла военных специалистов помогать Азербайджану, но и перебрасывала в зону конфликта наемников из подконтрольных ей сирийских группировок.

Дополнение

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Согласно данному заявлению, азербайджанской стороне передаются части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район, которые в советские годы были частью Нагорно-Карабахской автономной области.

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