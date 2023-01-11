Вірмені відмовилася проводити у себе навчання ОДКБ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У вірменському Гюмрі протестувальники перекрили дорогу до 102-ї російської військової бази. Вони звинувачують миротворців РФ у бездіяльності на тлі блокади Лачинського коридору. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.
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ООН, США і Євросоюз закликають Баку негайно відкрити проїзд автомагістраллю, щоб запобігти гуманітарній кризі.
Цими вихідними вірменські сили правопорядку затримали близько 100 учасників мітингу біля російської військової бази у вірменському місті Гюмрі. Протестну акцію організував політичний рух «Національний демократичний полюс».
Демонстранти перекрили дорогу до російської військової бази. Вони вимагають, щоб російський миротворчий контингент відновив рух Лачинським коридором – - єдиним автошляхом, що з'єднує самопроголошений Нагірний Карабах із Вірменією. Із середини грудня дорога заблокована активістами, яких Баку називає екологами.