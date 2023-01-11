Армения отказалась проводить у себя учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023»
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В армянском Гюмри протестующие перекрыли дорогу к 102-й российской военной базе. Они обвиняют миротворцев РФ в бездействии на фоне блокады Лачинского коридора. Об этом пишет УНН соссылкой на Голос Америки.
Детали
ООН, США и Евросоюз призывают Баку немедленно открыть проезд по автомагистрали, чтобы предотвратить гуманитарный кризис.
В эти выходные армянские силы правопорядка задержали около 100 участников митинга у российской военной базы в армянском городе Гюмри. Протестную акцию организовало политическое движение «Национальный демократический полюс».
Демонстранты перекрыли дорогу к российской военной базе. Они требуют, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору – единственной автодороге, соединяющей самопровозглашённый Нагорный Карабах с Арменией. С середины декабря дорога заблокирована активистами, которых Баку называет экологами.