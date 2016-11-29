Випадки рейдерства у земельній сфері зафіксували у трьох районах на Кіровоградщині

“Останнім часом деякі політичні діячі з метою нарощування власної популярності спекулюють громадською думкою та через ЗМІ озвучують нічим не підтверджені відомості щодо кількості випадків рейдерських атак на сільськогосподарських підприємствах області. Ними розтиражована цифра у 3 тис. випадків. В свою чергу голова фермерів та приватних землевласників України оперує цифрою 2 тис. 800 випадків таких. До зазначених діячів спрямовано листи з проханням надати інформацію про озвучені факти рейдерства”, — сказав А. Коваленко.

Також він додав, що згідно з офіційною статистикою, протягом останніх трьох років до правоохоронних органів регіону надійшло 179 заяв щодо порушення законодавства в сфері земельних відносин, за результатами розгляду яких зареєстровано 162 кримінальні провадження. З них 80 завершено з прийняттям законних рішень.

Зокрема, в поточному році випадки рейдерства фіксували в Маловисківському, Бобринецькому, Вільшанському районах. Що стосується Кіровоградщини, в переважній кількості випадків в основі рейдерських атак лежить не груба фізична сила, а маніпуляції з документами, зловживання слабкими місцями в законодавстві.