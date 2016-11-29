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Случаи рейдерства в земельной сфере зафиксировали в трех районах Кировоградской области

Киев • УНН

 • 8143 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В текущем году случаи рейдерства в земельной сфере зафиксировали в трех районах Кировоградской области. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил прокурор Кировоградской области Анатолий Коваленко, передает корреспондент УНН.

Случаи рейдерства в земельной сфере зафиксировали в трех районах Кировоградской области

"В последнее время некоторые политические деятели с целью наращивания собственной популярности спекулируют общественным мнением и через СМИ озвучивают ничем не подтвержденные сведения о количестве случаев рейдерских атак на сельскохозяйственных предприятиях области. Ими растиражирована цифра в 3 тыс. случаев. В свою очередь председатель фермеров и частных землевладельцев Украины оперирует цифрой 2 тыс. 800 случаев. К указанным деятелям направлены письма с просьбой предоставить информацию об озвученных фактах рейдерства", - сказал А.Коваленко.

Также он добавил, что согласно официальной статистике, в течение последних трех лет в правоохранительные органы региона поступило 179 заявлений о нарушении законодательства в сфере земельных отношений, по результатам рассмотрения которых зарегистрировано 162 уголовных производства. Из них 80 завершено с принятием законных решений.

В частности, в текущем году случаи рейдерства фиксировали в Маловисковском, Бобринецком, Ольшанском районах. Что касается Кировоградской области, в подавляющем числе случаев в основе рейдерских атак лежит не грубая физическая сила, а манипуляции с документами, злоупотребление слабыми местами в законодательстве.

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