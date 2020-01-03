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Винуватцю ДТП у якій загинуло двоє осіб з керівництва поліції області повідомили про підозру

Винуватцю ДТП у якій загинуло двоє осіб з керівництва поліції області повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На Миколаївщині повідомили про підозру чоловіка, який спровокував ДТП, внаслідок чого загинуло двоє осіб з керівництва поліції області. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

“Прокуратурою Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 8 жовтня 2019 року поблизу села Шевченкове Вітовського району, в якій загинуло двоє поліцейських — заступник начальника ГУ Нацполіції в Миколаївській області та в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Миколаївській області”, — сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 61-річний житель Київської області, керуючи автомобілем Lexus, грубо порушуючи правила дорожнього руху України, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota Camry. Внаслідок зіткнення водій та пасажир автомобіля Toyota Camry від отриманих травм загинули на місці ДТП, водій автомобіля Lexus з травмами був госпіталізований до лікарні.

На підставі достатніх доказів для повідомлення про підозру у вчиненні злочину, зібраних у ході розслідування, водій автомобіля Lexus неодноразово викликався до слідчого з метою оголошення йому підозри, проте на виклики не з’являвся.

Зважаючи на це, 28 грудня 2019 року, йому заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) та, згідно вимог чинного законодавства, скеровано повідомлення про підозру за місцем його проживання.

Досудове розслідування на даний час триває.

Як раніше повідомляв УНН, у ДТП під Миколаєвом загинуло відразу двоє високих поліцейських чини Миколаївської області. Загиблим виявилися заступник начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко, а також начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області Володимир Ілічко.

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