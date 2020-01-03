Виновнику ДТП в которой погибли два человека из руководства полиции области сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Николаевской области сообщили о подозрении мужчине, который спровоцировал ДТП, в результате чего погибли два человека из руководства полиции области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
“Прокуратурой Николаевской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 8 октября 2019 года вблизи села Шевченково Витовского района, в которой погибли два полицейских — заместитель начальника ГУ Нацполиции в Николаевской области и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Николаевской области”, — говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что 61-летний житель Киевской области, управляя автомобилем Lexus, грубо нарушая правила дорожного движения Украины, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry от полученных травм погибли на месте ДТП, водитель автомобиля Lexus с травмами был госпитализирован в больницу.
На основании достаточных доказательств для сообщения о подозрении в совершении преступления, собранных в ходе расследования, водитель автомобиля Lexus неоднократно вызывался к следователю с целью объявления ему подозрения, однако на вызовы не появлялся.
Несмотря на это, 28 декабря 2019 года, ему заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) и, согласно требованиям действующего законодательства, направлено уведомление о подозрении по месту его проживания.
Досудебное расследование в настоящее время продолжается.
Как ранее сообщал УНН, в ДТП под Николаевом погибли сразу два высоких полицейских чина Николаевской области. Погибшим оказались заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко, а также начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Иличко.