Винних у порушенні прав людини в Криму має бути покарано - Єврокомісія

Цитата

«Ми надзвичайно занепокоєні порушенням прав людини в Криму, тими зникненнями, тортурами, вбивствами, переслідуваннями кримськотатарського народу, залякуваннями та ув'язненнями журналістів, а також захисників прав людини… Відповідно ми будемо працюватимемо з партнерами та іншими країнами, щоб викрити ці порушення, щоб ті, хто відповідають за їх (скоєння – ред.) були притягнуті до відповідальності», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Доповнення

Щонайменше 127 українців перебувають у місцях позбавлення волі через політичне переслідування в окупованому Криму, серед них – представники корінних народів Криму.