Винних у порушенні прав людини в Криму має бути покарано - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС буде працювати з партнерами та іншими країнами для того, щоб винних у порушенні прав людини в окупованому Криму було притягнуто до відповідальності. Про це вона заявила під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи, передає УНН.
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«Ми надзвичайно занепокоєні порушенням прав людини в Криму, тими зникненнями, тортурами, вбивствами, переслідуваннями кримськотатарського народу, залякуваннями та ув'язненнями журналістів, а також захисників прав людини… Відповідно ми будемо працюватимемо з партнерами та іншими країнами, щоб викрити ці порушення, щоб ті, хто відповідають за їх (скоєння – ред.) були притягнуті до відповідальності», - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Доповнення
Щонайменше 127 українців перебувають у місцях позбавлення волі через політичне переслідування в окупованому Криму, серед них – представники корінних народів Криму.